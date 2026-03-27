$43.870.0550.850.04
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 30172 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Популярнi новини
Уряд Орбана звинувачують у масовому залякуванні виборців, а також підкупі грошима та наркотиками - ЗМІ26 березня, 19:46 • 12770 перегляди
Від ворожого удару по Вінниці загинув видатний науковець Борис Авксентюк26 березня, 20:03 • 19115 перегляди
Бреда Пітта помітили в Амстердамі на зйомках фільму "Вершники"26 березня, 20:55 • 11478 перегляди
Ворожий дрон атакував Миколаївську громаду на Сумщині: є загиблий та поранений26 березня, 21:34 • 9358 перегляди
Україна хоче укласти з Саудівською Аравією угоду про безпеку неба – ЗМІ00:58 • 12706 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 52633 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 41263 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте26 березня, 12:14 • 47716 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 66347 перегляди
Євген Кот зізнався у панічних атаках та алкогольній залежності

Київ • УНН

 • 3712 перегляди

Хореограф розповів про депресію та зловживання алкоголем перед шоу Танці з зірками. Подолати кризу артисту допомогла робота з професійним психологом.

Український хореограф Євген Кот поділився особистими подробицями непростого періоду свого життя, коли зіткнувся з панічними атаками та проблемами з алкоголем. Артист розповів, що серйозні психологічні труднощі виникли напередодні його участі у популярному телешоу "Танці з зірками", де його партнеркою була акторка Ксенія Мішина. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю Кота, яке він дав ютуб-проєкту "Кейс".

Деталі

Як говорить танцівник, сильний внутрішній тиск суттєво вплинув на його емоційний стан і навіть змусив замислитися над відмовою від участі у проєкті. Кот зазначив, що намагався впоратися з тривожністю за допомогою медикаментів, однак бажаного результату це не принесло.

Перед "Танцями" з Мішиною я навіть думав не заходити в сезон. Бо у мене почалися жорсткі панічні атаки. Мене посадили на транквілізатори й антидепресанти. Це ніф*га не дало. Це на момент, коли ти п’єш, тобі дає результат. Щойно сходиш - дупа в три рази гірша. Я закінчив курс і я почав бухати. Я місяць пив. Я загалом з алкоголем не дружу. Ввечері пляшечку чи дві вина перед сном. І я вже потім не міг покинути будинок - у мене були панічні атаки. Я знайшов психологиню й у нас був метч. Я одразу відчув з нею ефект

- розповів хореограф.

Зрештою, за словами артиста, саме робота з психологом допомогла поступово стабілізувати стан та відновити внутрішню рівновагу. Після цього він зміг повернутися до активного професійного життя та змінити підхід до власного здоров’я.

Нині Євген Кот намагається дотримуватися більш гармонійного способу життя, приділяє увагу фізичній активності та частіше проводить час із близькими. Танцівник говорить, що сьогодні почувається значно впевненіше та має більше ресурсів для творчості.

Нагадаємо

Відомий український хореограф, переможець проєкту "Танці з зірками" Євген Кот вразив підписників серією архівних світлин з дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою. Танцівник опублікував їхні спільні кадри з весілля.

Женя Кот переніс операцію і показався з перев’язаною головою: танцюрист розповів про свій стан21.01.26, 16:03 • 3874 перегляди

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
Мішина Ксенія
Шлюб