Євген Кот зізнався у панічних атаках та алкогольній залежності

Український хореограф Євген Кот поділився особистими подробицями непростого періоду свого життя, коли зіткнувся з панічними атаками та проблемами з алкоголем. Артист розповів, що серйозні психологічні труднощі виникли напередодні його участі у популярному телешоу "Танці з зірками", де його партнеркою була акторка Ксенія Мішина. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю Кота, яке він дав ютуб-проєкту "Кейс".

Як говорить танцівник, сильний внутрішній тиск суттєво вплинув на його емоційний стан і навіть змусив замислитися над відмовою від участі у проєкті. Кот зазначив, що намагався впоратися з тривожністю за допомогою медикаментів, однак бажаного результату це не принесло.

Перед "Танцями" з Мішиною я навіть думав не заходити в сезон. Бо у мене почалися жорсткі панічні атаки. Мене посадили на транквілізатори й антидепресанти. Це ніф*га не дало. Це на момент, коли ти п’єш, тобі дає результат. Щойно сходиш - дупа в три рази гірша. Я закінчив курс і я почав бухати. Я місяць пив. Я загалом з алкоголем не дружу. Ввечері пляшечку чи дві вина перед сном. І я вже потім не міг покинути будинок - у мене були панічні атаки. Я знайшов психологиню й у нас був метч. Я одразу відчув з нею ефект