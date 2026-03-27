Євген Кот зізнався у панічних атаках та алкогольній залежності
Київ • УНН
Хореограф розповів про депресію та зловживання алкоголем перед шоу Танці з зірками. Подолати кризу артисту допомогла робота з професійним психологом.
Український хореограф Євген Кот поділився особистими подробицями непростого періоду свого життя, коли зіткнувся з панічними атаками та проблемами з алкоголем. Артист розповів, що серйозні психологічні труднощі виникли напередодні його участі у популярному телешоу "Танці з зірками", де його партнеркою була акторка Ксенія Мішина. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю Кота, яке він дав ютуб-проєкту "Кейс".
Як говорить танцівник, сильний внутрішній тиск суттєво вплинув на його емоційний стан і навіть змусив замислитися над відмовою від участі у проєкті. Кот зазначив, що намагався впоратися з тривожністю за допомогою медикаментів, однак бажаного результату це не принесло.
Перед "Танцями" з Мішиною я навіть думав не заходити в сезон. Бо у мене почалися жорсткі панічні атаки. Мене посадили на транквілізатори й антидепресанти. Це ніф*га не дало. Це на момент, коли ти п’єш, тобі дає результат. Щойно сходиш - дупа в три рази гірша. Я закінчив курс і я почав бухати. Я місяць пив. Я загалом з алкоголем не дружу. Ввечері пляшечку чи дві вина перед сном. І я вже потім не міг покинути будинок - у мене були панічні атаки. Я знайшов психологиню й у нас був метч. Я одразу відчув з нею ефект
Зрештою, за словами артиста, саме робота з психологом допомогла поступово стабілізувати стан та відновити внутрішню рівновагу. Після цього він зміг повернутися до активного професійного життя та змінити підхід до власного здоров’я.
Нині Євген Кот намагається дотримуватися більш гармонійного способу життя, приділяє увагу фізичній активності та частіше проводить час із близькими. Танцівник говорить, що сьогодні почувається значно впевненіше та має більше ресурсів для творчості.
