Есть сигналы об их замедлении: Зеленский заслушал доклад ГУР о работе российской "оборонки"
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о признаках замедления темпов развития российской оборонной промышленности.
В красноярском крае россияне формируют псевдобровольческий батальон "Донецк"
россия формирует батальон "Донецк" в Красноярском крае как псевдодобровольческое подразделение для пропаганды войны, прикрываясь вводящим в заблуждение "казацким" ярлыком. Подразделение, которое на самом деле состоит из наемников, искажает историю украинского казачества.
Взрывы в оккупированном Токмаке: Федоров показал последствия "хлопка" в мэрии оккупантов
Сегодня днем в оккупированном россиянами Токмаке раздались несколько взрывов, в результате чего была повреждена мэрия оккупантов.
Продолжение финансовой поддержки Украины: Зеленский провел совещание с чиновниками по работе с ЕС
Зеленский встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить продолжение финансовой поддержки ЕС в течение следующих четырех лет, отметив гарантии государственной стабильности.
Шторм в Крыму: оккупанты убытки оценили в более 46 млн долларов
Назначенный россиянами глава Крыма Сергей аксенов сообщил, что убытки от шторма на полуострове составили 46,5 миллионов долларов США, при этом было подано 436 000 заявлений на получение компенсации.
россияне собрали несколько миллионов тонн зерна на оккупированных территориях Украины
Россияне собрали 6,4 миллиона тонн пшеницы и 1,5 миллиона тонн семян подсолнечника на оккупированных украинских территориях, что повлияло на потенциальные рыночные цены. Зерно, не учтенное в отраслевых отчетах, вывозится из Крыма, что влияет на потенциальные требования Украины по репарациям.
В правящей партии Грузии снова заговорили о переводе Саакашвили в тюрьму
Перевод Саакашвили в тюрьму сегодня потребовала партия экс-премьера Гахария "За Грузию".
Днепропетровщина: армия рф нанесла удары дронами и тяжелой артиллерией
Российские войска пятнадцать раз атаковали Никопольский район, используя 9 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив здания и инфраструктуру, при этом в некоторых районах жертв не было, но ранее погибли две женщины и был ранен пожилой мужчина.
Жестоко пытал участников Революции Достоинства: суд вынес приговор экс-беркутовцу
Бывший "беркутовец" приговорен к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу с момента его провозглашения.
Завтра в Киеве и Днепре детская железная дорога открывает зимний сезон
С 22 декабря в Киеве и Днепре стартует зимний сезон на детских железных дорогах, которые будут работать в выходные и праздничные дни до конца января.