Есть сигналы об их замедлении: Зеленский заслушал доклад ГУР о работе российской "оборонки"

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главного управления разведки о работе российской "оборонки" - есть сигналы об их замедлении, передает УНН.

"Сегодня же был отдельный доклад ГУР. Планы врага, работа российской "оборонки" - есть сигналы по их замедлению. Будем их замедлению еще помогать", - сообщил Зеленский.

Говорили о планах оккупантов и операциях, которые готовит Украина: Зеленский на селекторе заслушал военных и разведку