Есть ли нарушения при оборонных закупках: в Госаудитслужбе озвучили первые результаты проверок

Около сотни предприятий оборонно-промышленного комплекса должны пройти проверку Государственной аудиторской службы. Глава службы Алла Басалаева в интервью "Главком" рассказала о первых результатах этих ревизий, в рамках которых уже проверено 16 предприятий, пишет УНН.

"Всего проверкой охвачено 92 субъекта хозяйственной деятельности оборонно-промышленного комплекса. Это все предприятия, которые под "Украинской оборонной промышленностью" плюс "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла", которые подчиняются Министерству обороны", - рассказала Басалаева.

По ее словам, по состоянию на май 2026 года завершена проверка на 16 субъектах, еще 27 – в процессе.

По словам Басалаевой, среди проверенных материалов и контракты, заключенные Агентством оборонных закупок с компанией-производителем ударных беспилотников и ракет Fire Point. Нарушений в выполнении контрактов не выявлено.

"Мы проверяли контракты Fire Point, заключенные с Агентством оборонных закупок. То, что мы увидели: ни по одному срок выполнения не нарушен, товар поставляется, средства выплачиваются. Часть контрактов должны быть выполнены до 2028 года. Поэтому только по их завершению можно будет говорить об окончательных результатах", - сказала Басалаева.

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Ревизии всех 92 предприятий планируется завершить до конца года. Глава Госаудитслужбы добавила, что вся работа ведется спокойно, предприятия предоставляют запрашиваемую информацию. В то же время были выявлены и нарушения: в течение марта-мая 2026 года удалось вернуть в бюджет 7,3 млрд грн. По ее словам, это разные средства, в частности, излишне переплаченные деньги госзаказчиками на выполнение контрактов, авансовые платежи. Среди распространенных нарушений – завышение расходов еще на этапе контрактования.