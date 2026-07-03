Есть ли нарушения при оборонных закупках: в Госаудитслужбе озвучили первые результаты проверок

$44.800.0351.080.10
ukenru
Эксклюзив
08:47 • 3660 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
07:10 • 9542 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
07:01 • 12798 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
04:36 • 15169 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 24973 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
2 июля, 16:41 • 36702 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Эксклюзив
2 июля, 15:51 • 45059 просмотра
Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян
Эксклюзив
2 июля, 14:57 • 41793 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
2 июля, 12:39 • 40160 просмотра
В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Эксклюзив
2 июля, 11:56 • 36757 просмотра
рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
1м/с
65%
745мм
Популярные новости
Удар РФ по Сумщине: погибли две женщины3 июля, 00:16 • 12269 просмотра
Завершал войну с Ираном как минимум 38 раз: Хантер Байден "номинировал" Трампа на Нобелевскую премию мира3 июля, 00:53 • 13039 просмотра
Топливный шок: цены на бензин в России выросли на 20% за год - СЗР3 июля, 01:28 • 9988 просмотра
Нацполиция проводит масштабные обыски в сети нелегальных обменников3 июля, 02:30 • 14377 просмотра
Что празднуют 3 июля в Украине и мире3 июля, 03:00 • 4660 просмотра
публикации
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
08:47 • 3660 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 34382 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 43607 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto2 июля, 11:28 • 45669 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo2 июля, 10:02 • 52724 просмотра
Актуальные люди
Марк Карни
Кир Стармер
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Канада
Турция
Южная Корея
Люксембург
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 35800 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 81214 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 114550 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 127315 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 139935 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Есть ли нарушения при оборонных закупках: в Госаудитслужбе озвучили первые результаты проверок

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Глава Госаудитслужбы Алла Басалаева сообщила о проверке 92 предприятий ОПК, из которых 16 уже завершены.

Есть ли нарушения при оборонных закупках: в Госаудитслужбе озвучили первые результаты проверок

Около сотни предприятий оборонно-промышленного комплекса должны пройти проверку Государственной аудиторской службы. Глава службы Алла Басалаева в интервью "Главком" рассказала о первых результатах этих ревизий, в рамках которых уже проверено 16 предприятий, пишет УНН

"Всего проверкой охвачено 92 субъекта хозяйственной деятельности оборонно-промышленного комплекса. Это все предприятия, которые под "Украинской оборонной промышленностью" плюс "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла", которые подчиняются Министерству обороны", - рассказала Басалаева. 

По ее словам, по состоянию на май 2026 года завершена проверка на 16 субъектах, еще 27 – в процессе.

По словам Басалаевой, среди проверенных материалов и контракты, заключенные Агентством оборонных закупок с компанией-производителем ударных беспилотников и ракет Fire Point. Нарушений в выполнении контрактов не выявлено. 

"Мы проверяли контракты Fire Point, заключенные с Агентством оборонных закупок. То, что мы увидели: ни по одному срок выполнения не нарушен, товар поставляется, средства выплачиваются. Часть контрактов должны быть выполнены до 2028 года. Поэтому только по их завершению можно будет говорить об окончательных результатах", - сказала Басалаева. 

Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проекта01.07.26, 16:45 • 59086 просмотров

Ревизии всех 92 предприятий планируется завершить до конца года. Глава Госаудитслужбы добавила, что вся работа ведется спокойно, предприятия предоставляют запрашиваемую информацию. В то же время были выявлены и нарушения: в течение марта-мая 2026 года удалось вернуть в бюджет 7,3 млрд грн. По ее словам, это разные средства, в частности, излишне переплаченные деньги госзаказчиками на выполнение контрактов, авансовые платежи. Среди распространенных нарушений – завышение расходов еще на этапе контрактования. 

Юлия Мельник

АнонсыЭкономика