Если не бить рф по морде – они будут бить нас: Зеленский заявил, что Украина зеркально будет отвечать на все атаки россии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на все атаки россии, в том числе по энергетике, передает УНН.

Уменьшение ударов по украинской энергетике приведет к уменьшению ударов по российской. Я считаю… прекращение огня, или хотя бы они не бьют по нашей энергетике, мы не бьем по их энергетике. Справедливо? Я считаю, да - сказал Зеленский.

Он добавил, что россия на сегодняшний день нанесла больше ударов по украинской энергетике, чем Украина по российской.

Они нанесли нам ударов гораздо больше. Убивали наших людей. Убивали гораздо больше наших гражданских. Мы используем наше оружие. Мы защищаемся. И если не бить им по морде, они будут бить по нам и даже не считаться с нами, и не чувствовать, что такое война. Поэтому надо отвечать - сказал Зеленский.

