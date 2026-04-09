Если не бить рф по морде – они будут бить нас: Зеленский заявил, что Украина зеркально будет отвечать на все атаки россии

Эксклюзив
13:31 • 4906 просмотра
Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
Эксклюзив
11:59 • 12037 просмотра
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациента
11:29 • 13344 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйца
10:46 • 12972 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
9 апреля, 09:06 • 15699 просмотра
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
9 апреля, 07:49 • 17063 просмотра
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 30804 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Эксклюзив
8 апреля, 12:51 • 61977 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55 • 42871 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 43921 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Популярные новости
Ослабление санкций США не помогло россии нарастить отгрузку нефти - разведка9 апреля, 07:53 • 3788 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20148 просмотра
В Украине фиксируют первое снижение цен на дизель – где горючее стало дешевле10:33 • 8276 просмотра
Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионовPhoto11:03 • 14877 просмотра
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 9272 просмотра
публикации
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 9300 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20162 просмотра
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto8 апреля, 16:36 • 32910 просмотра
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать8 апреля, 14:21 • 43296 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы8 апреля, 10:58 • 46534 просмотра
УНН Lite
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20162 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 23602 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 27741 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 34794 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 37054 просмотра
Если не бить рф по морде – они будут бить нас: Зеленский заявил, что Украина зеркально будет отвечать на все атаки россии

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Украина будет отвечать на обстрелы энергосистемы ударами по российским объектам. Прекращение атак на украинскую энергетику остановит ответные удары.

Если не бить рф по морде – они будут бить нас: Зеленский заявил, что Украина зеркально будет отвечать на все атаки россии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на все атаки россии, в том числе по энергетике, передает УНН

Уменьшение ударов по украинской энергетике приведет к уменьшению ударов по российской. Я считаю… прекращение огня, или хотя бы они не бьют по нашей энергетике, мы не бьем по их энергетике. Справедливо? Я считаю, да 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что россия на сегодняшний день нанесла больше ударов по украинской энергетике, чем Украина по российской. 

Они нанесли нам ударов гораздо больше. Убивали наших людей. Убивали гораздо больше наших гражданских. Мы используем наше оружие. Мы защищаемся. И если не бить им по морде, они будут бить по нам и даже не считаться с нами, и не чувствовать, что такое война. Поэтому надо отвечать 

- сказал Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал дипломатическую инициативу по деэскалации конфликта с Ираном, подчеркнув положительное влияние прекращения огня на мировые энергетические рынки.

Павел Башинский

