Еще на 1730 оккупантов уменьшилась российская армия: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российской армии за минувшие сутки. Оккупанты потеряли 1730 военных, 5 танков, 11 ББМ и другую технику.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1730 военных. Силы обороны также уничтожили ряд вражеской техники, в частности 5 танков и 11 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 785930 (+1730) человек,
танков - 9656 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 19981 (+11) ед,
артиллерийских систем - 21450 (+42) ед,
РСЗО - 1256 (+0) ед,
средств ППО - 1032 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 21038 (+25) ед,
крылатых ракет - 3003 (+0) ед,
кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 32410 (+82) ед,
специальной техники - 3670 (+2) ед.
Данные уточняются.
Напомним
Ситуация на Покровском направлении стабилизировалась - российские войска не имеют значительных успехов, сейчас они накапливаются, осуществляют ротации и пытаются штурмовать позиции Сил обороны.