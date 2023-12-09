Еще 39 граждан Украины в безопасности: в разведке сообщили подробности эвакуации из Сектора Газа
Киев • УНН
Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины 8 декабря 2023 года успешно эвакуировали 39 граждан из Сектора Газа.
В Главном управлении разведки сообщили детали эвакуации 39 граждан Украины из Сектора Газы, передает УНН.
"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 8 декабря 2023 года из сектора Газа эвакуированы еще 39 граждан нашего государства - женщин и детей", - сообщили в ГУР.
Детали
Миссию по спасению украинцев осуществили Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел Украины.
По данным разведки, успешная эвакуация наших граждан из зоны конфликта стала возможной благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов.
Определяющими в реализации спасательной операции стали усилия, приложенные Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Израиль Евгением Корнийчуком.
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Напомним, в ноябре 2023 года из сектора Газа удалось вывезти 145 граждан Украины.
Еще 39 граждан Украины в безопасности: в разведке сообщили подробности эвакуации из Сектора Газа
Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины 8 декабря 2023 года успешно эвакуировали 39 граждан из Сектора Газа.
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