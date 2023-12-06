Еще 1270 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

День святого Николая. Что еще отмечаем шестого декабря

6 декабря украинцы отмечают День Святого Николая по новоюлианскому календарю, при этом традиционные обычаи, такие как дарение подарков детям, остаются неизменными. Также надо соблюдать запрет ругать детей и оскорблять пожилых людей.