Еще 1270 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Потери рф в войне на Украине оцениваются в 335 110 человек и тысячи единиц военной техники
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 335 110 человек и тысяч единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 335 110 (+1270) человек,
- танков - 5600 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 10456 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 8024 (+37) ед,
- РСЗО - 919 (+6) ед,
- средства ПВО - 605 (+0) ед,
- самолетов - 324 (+1) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6083 (+51),
- крылатые ракеты - 1570 (+0),
- корабли /катера - 22 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10532 (+49) ед,
- специальная техника - 1153 (+5).
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Потери рф в войне на Украине оцениваются в 335 110 человек и тысячи единиц военной техники.
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