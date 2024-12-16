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ЕС запускает конкурента Starlink за 10,6 млрд евро - что известно о проекте Iris²

ЕС запускает конкурента Starlink за 10,6 млрд евро - что известно о проекте Iris²

Киев  •  УНН

 • 4023 просмотра

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Европейский Союз подписал контракт на создание сети из 290 спутников связи Iris². Проект стоимостью 10,6 млрд евро должен обеспечить безопасную связь и интернет до 2030 года.

Европейский Союз официально запустил проект Iris² - созвездие защищенных спутников связи - подписав двенадцатилетнюю концессию с консорциумом SpaceRISE. Бюджет Iris² оценивается в 10,6 млрд евро на двенадцать лет.

Передает УНН со ссылкой на Ецгастіѵ и Sud Ouest.

Детали

Европейский проект по созданию созвездия защищенных спутников связи Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellites) официально стартовал. В понедельник Европейский Союз подписал двенадцатилетнюю концессию с консорциумом SpaceRISE, возглавляемым французской компанией Eutelsat, испанской Hispasat и люксембургской SES.

Флагманский космический проект ЕС, преемник программ Galileo (спутниковое позиционирование) и Copernicus (мониторинг климата), Iris² предусматривает создание сети из 290 многоорбитальных спутников, которые будут предоставлять услуги связи к 2030 году.

Европейская группировка спутников создаст безопасную связь в ключевых областях, таких как оборона, европейская дипломатическая сеть, кризисное управление и наблюдение, а также коммерческий доступ к Интернету в случае развития угроз «космической интернет-войны».

Бюджет Iris² оценивается в 10,6 млрд евро на двенадцать лет: 6 млрд - от Евросоюза, 4,1 млрд - от частных инвестиций и 0,55 млрд - от Европейского космического агентства (ЕКА). Центры управления Iris² будут установлены в трех европейских странах: Люксембурге, Тулузе на юго-западе Франции и Фучино в центральной Италии.

В контексте Iris², Европейский Союз упоминает переговоры с Великобританией, Норвегией, Австралией, азиатскими странами, такими как Япония и Южная Корея и африканскими странами.

Дополнение

Европа пытается противостоять американской SpaceX Илона Маска, которая «получила фору» со Starlink и стала одним из главных мировых провайдеров спутникового интернета. Рынок высокоскоростного пространственного соединения, особенно полезного для обслуживания изолированных регионов, где нет оптического волокна, стал сверхконкурентным, пишет Sud Ouest.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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