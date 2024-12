ЕС запускает конкурента Starlink за 10,6 млрд евро - что известно о проекте Iris²

Европейский Союз официально запустил проект Iris² - созвездие защищенных спутников связи - подписав двенадцатилетнюю концессию с консорциумом SpaceRISE. Бюджет Iris² оценивается в 10,6 млрд евро на двенадцать лет.

Передает УНН со ссылкой на Ецгастіѵ и Sud Ouest.

Детали

Европейский проект по созданию созвездия защищенных спутников связи Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellites) официально стартовал. В понедельник Европейский Союз подписал двенадцатилетнюю концессию с консорциумом SpaceRISE, возглавляемым французской компанией Eutelsat, испанской Hispasat и люксембургской SES.

Флагманский космический проект ЕС, преемник программ Galileo (спутниковое позиционирование) и Copernicus (мониторинг климата), Iris² предусматривает создание сети из 290 многоорбитальных спутников, которые будут предоставлять услуги связи к 2030 году.

Европейская группировка спутников создаст безопасную связь в ключевых областях, таких как оборона, европейская дипломатическая сеть, кризисное управление и наблюдение, а также коммерческий доступ к Интернету в случае развития угроз «космической интернет-войны».

Бюджет Iris² оценивается в 10,6 млрд евро на двенадцать лет: 6 млрд - от Евросоюза, 4,1 млрд - от частных инвестиций и 0,55 млрд - от Европейского космического агентства (ЕКА). Центры управления Iris² будут установлены в трех европейских странах: Люксембурге, Тулузе на юго-западе Франции и Фучино в центральной Италии.

В контексте Iris², Европейский Союз упоминает переговоры с Великобританией, Норвегией, Австралией, азиатскими странами, такими как Япония и Южная Корея и африканскими странами.

Дополнение

Европа пытается противостоять американской SpaceX Илона Маска, которая «получила фору» со Starlink и стала одним из главных мировых провайдеров спутникового интернета. Рынок высокоскоростного пространственного соединения, особенно полезного для обслуживания изолированных регионов, где нет оптического волокна, стал сверхконкурентным, пишет Sud Ouest.