ЕС запускает конкурента Starlink за 10,6 млрд евро - что известно о проекте Iris²

Европейский Союз официально запустил проект Iris² - созвездие защищенных спутников связи - подписав двенадцатилетнюю концессию с консорциумом SpaceRISE. Бюджет Iris² оценивается в 10,6 млрд евро на двенадцать лет.

Передает УНН со ссылкой на Ецгастіѵ и Sud Ouest.

Детали

Европейский проект по созданию созвездия защищенных спутников связи Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellites) официально стартовал. В понедельник Европейский Союз подписал двенадцатилетнюю концессию с консорциумом SpaceRISE, возглавляемым французской компанией Eutelsat, испанской Hispasat и люксембургской SES.

Флагманский космический проект ЕС, преемник программ Galileo (спутниковое позиционирование) и Copernicus (мониторинг климата), Iris² предусматривает создание сети из 290 многоорбитальных спутников, которые будут предоставлять услуги связи к 2030 году.

Европейская группировка спутников создаст безопасную связь в ключевых областях, таких как оборона, европейская дипломатическая сеть, кризисное управление и наблюдение, а также коммерческий доступ к Интернету в случае развития угроз «космической интернет-войны».