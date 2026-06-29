ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Киев • УНН
ЕС вводит пошлину в 3 евро на посылки стоимостью менее 150 евро, чтобы сдержать дешёвый китайский импорт. Около 90% таких посылок поступают из Китая, а косметика и игрушки часто не соответствуют стандартам ЕС.
ЕС вводит пошлину в размере 3 евро на небольшие посылки, чтобы сдержать дешевый китайский импорт. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Посылки с товарами стоимостью менее 150 евро больше не будут иметь права на освобождение от налога "de minimis", которым пользуются такие платформы, как Temu и Shein.
По словам чиновников, около 90% посылок поступают из Китая, а конкуренция со стороны онлайн-платформ, включая Shein и Temu, сильно бьет по европейским розничным торговцам.
В частности, косметика и игрушки, импортируемые из Китая, вызвали наибольшую обеспокоенность в отношении безопасности, поскольку 65% импорта в обеих категориях не соответствовали стандартам ЕС.
Такая же ситуация с пищевыми добавками и средствами индивидуальной защиты.
В прошлом месяце регулирующие органы ЕС оштрафовали Temu на 200 миллионов евро за то, что он не остановил продажу незаконной и опасной продукции. Представители ЕС надеются, что налог в размере 3 евро заставит некоторых потребителей дважды подумать, особенно при покупке товаров очень низкой стоимости.
В Великобритании Министерство финансов заявило, что начнет взимать импортные пошлины на небольшие посылки стоимостью менее 135 фунтов стерлингов с октября 2028 года.
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