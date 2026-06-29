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ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая

Киев • УНН

 • 560 просмотра

ЕС вводит пошлину в 3 евро на посылки стоимостью менее 150 евро, чтобы сдержать дешёвый китайский импорт. Около 90% таких посылок поступают из Китая, а косметика и игрушки часто не соответствуют стандартам ЕС.

ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая

ЕС вводит пошлину в размере 3 евро на небольшие посылки, чтобы сдержать дешевый китайский импорт. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Посылки с товарами стоимостью менее 150 евро больше не будут иметь права на освобождение от налога "de minimis", которым пользуются такие платформы, как Temu и Shein.

По словам чиновников, около 90% посылок поступают из Китая, а конкуренция со стороны онлайн-платформ, включая Shein и Temu, сильно бьет по европейским розничным торговцам.

В частности, косметика и игрушки, импортируемые из Китая, вызвали наибольшую обеспокоенность в отношении безопасности, поскольку 65% импорта в обеих категориях не соответствовали стандартам ЕС.

Такая же ситуация с пищевыми добавками и средствами индивидуальной защиты.

В прошлом месяце регулирующие органы ЕС оштрафовали Temu на 200 миллионов евро за то, что он не остановил продажу незаконной и опасной продукции. Представители ЕС надеются, что налог в размере 3 евро заставит некоторых потребителей дважды подумать, особенно при покупке товаров очень низкой стоимости. 

В Великобритании Министерство финансов заявило, что начнет взимать импортные пошлины на небольшие посылки стоимостью менее 135 фунтов стерлингов с октября 2028 года.

Трамп пригрозил ЕС 100% пошлинами из-за цифрового налога28.06.26, 19:27 • 4966 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика