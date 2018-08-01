ЕС создаст совместную прокуратуру
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Голландия является 21 страной-членом ЕС, которая присоединилась к созданию Европейской прокуратуры. О подобных намерениях заявила также Мальта. Польша решила не участвовать в продвинутом сотрудничестве в этой группе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Европейская прокуратура начнет свою деятельность в 2020 году и будет расследовать дела, связанные с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством в расходе евросоюзных средств. Также она будет заниматься международными финансовыми преступлениями с налогом на добавленную стоимость (VAT). По подсчетам Еврокомиссии, бюджеты стран ЕС из-за недостаточного поступления по этому налогу, вызванное международным мошенничеством, ежегодно теряют не менее 50 млрд евро.
В создании Европейской прокуратуры наверняка не будут участвовать Великобритания, Ирландия и Дания, которых в этой сфере касаются исключения в Договоре о ЕС. Кроме Польши, о своем участии не заявляли также Венгрия и Швеция.
Свой отказ польское правительство объяснило опасениями относительно вмешательства Европейского Союза к полномочиям местных прокуратур. В свою очередь, Европейская комиссия утверждает, что участие в создании Европейской прокуратуры будет выгодно. Например, для стран будут в ней участвовать, правила расходования средств из общего бюджета должно быть упрощено, тогда как для остальных они станут еще более жесткими.
Как сообщал УНН, Франция, Испания и Португалия поздравили предварительную договоренность между Евросоюзом и США увеличить в Европу импорт американского сжиженного газа.