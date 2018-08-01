ЕС создаст совместную прокуратуру

Европейская прокуратура начнет свою деятельность в 2020 году и будет расследовать дела, связанные с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством в расходе евросоюзных средств. Также она будет заниматься международными финансовыми преступлениями с налогом на добавленную стоимость (VAT). По подсчетам Еврокомиссии, бюджеты стран ЕС из-за недостаточного поступления по этому налогу, вызванное международным мошенничеством, ежегодно теряют не менее 50 млрд евро.



В создании Европейской прокуратуры наверняка не будут участвовать Великобритания, Ирландия и Дания, которых в этой сфере касаются исключения в Договоре о ЕС. Кроме Польши, о своем участии не заявляли также Венгрия и Швеция.

Свой отказ польское правительство объяснило опасениями относительно вмешательства Европейского Союза к полномочиям местных прокуратур. В свою очередь, Европейская комиссия утверждает, что участие в создании Европейской прокуратуры будет выгодно. Например, для стран будут в ней участвовать, правила расходования средств из общего бюджета должно быть упрощено, тогда как для остальных они станут еще более жесткими.



Как сообщал УНН, Франция, Испания и Португалия поздравили предварительную договоренность между Евросоюзом и США увеличить в Европу импорт американского сжиженного газа.