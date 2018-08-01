ЄС створить спільну прокуратуру

Європейська прокуратура почне свою діяльність у 2020 році і розслідуватиме справи, пов’язані з корупцією, відмиванням грошей та шахрайством у витраті євросоюзних коштів. Також вона займатиметься міжнародними фінансовими злочинами з податком на додану вартість (VAT). За підрахунками Єврокомісії, бюджети країн ЄС через недостатнє надходження з цього податку, спричинене міжнародним шахрайством, щороку втрачають щонайменше 50 млрд євро.



У створенні Європейської прокуратури напевно не братимуть участі Велика Британія, Ірландія і Данія, котрих у цій сфері стосуються винятки у Договорі про ЄС. Окрім Польщі, про свою участь не заявляли також Угорщина і Швеція.

Свою відмову польський уряд пояснив побоюваннями щодо втручання Європейського Союзу до повноважень місцевих прокуратур. Своєю чергою, Європейська комісія переконує, що участь у створенні Європейської прокуратури буде вигідною. Наприклад, для країн, що братимуть у ній участь, правила витрати коштів зі спільного бюджету має бути спрощено, тоді як для решти вони стануть ще більш жорсткими.



Як повідомляв УНН, Франція, Іспанія та Португалія привітали попередню домовленість між Євросоюзом та США збільшити до Європи імпорт американського скрапленого газу.