ЕС планирует в феврале расширить санкции против В.Януковича и его окружения - журналист

"Сегодня дипломаты ЕС обсудили расширение санкций против Януковича и 15 из его окружения. Вероятно, на 1 год в феврале", - написал Р.Йозвяк.

Eu diplomats today discussed extension of sanctions against #Yanukovych & 15 of his assoc. likely 1 year roll-over in Feb #Ukraine #Russia

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 января 2017

Напомним, в марте 2016 года санкции против В.Януковича и его окружения были продлены на один год - до марта 2017 года.

Отметим, что 5 марта 2016 года решение о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 15 экс-чиновников было опубликовано в официальном журнале ЕС.