ЄС планує у лютому розширити санкції проти В.Януковича та його оточення - журналіст

"Сьогодні дипломати ЄС обговорили розширення санкцій проти Януковича та 15 осіб з його оточення. Ймовірно, на 1 рік в лютому", – написав Р.Йозвяк.

Нагадаємо, у березні 2016-го року санкції проти В.Януковича і його оточення були продовжені на один рік - до березня 2017 року.

Зазначимо, що 5 березня 2016 року рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і 15 екс-чиновників було опубліковано в офіційному журналі ЄС.