ЕС отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов
Киев • УНН
ЕС направляет Украине 500 дополнительных электрогенераторов для поддержки жизненно важных служб в условиях продолжающихся атак рф.
Европейская комиссия сообщила, что отправляет Украине еще 500 электрогенераторов, передает УНН.
Продолжающиеся жестокие атаки со стороны россии сделали украинскую энергетическую инфраструктуру хрупкой. Мы отправляем в Украину еще 500 электрогенераторов, доведя их общее количество до более чем 5500, чтобы обеспечить достаточное энергоснабжение и поддерживать работу жизненно важных служб
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 500 генераторов отправляют в больницы и школы.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в случае сильных морозов в Украине блэкауты не прогнозируются. Повлиять на отключение света могут обстрелы и стихийное бедствие.
ЕС отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов
ЕС направляет Украине 500 дополнительных электрогенераторов для поддержки жизненно важных служб в условиях продолжающихся атак рф.
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