ЕС отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов

На ВОТ Донецкой области в большинстве населенных пунктах отсутствует отопление и электроэнергия - ЦНС

Центр национального сопротивления сообщает о критической ситуации с тепло- и электроснабжением на временно оккупированных территориях Донецка, большинство жителей остались без этих жизненно важных услуг. Почти все котельные выведены из строя, а ремонтные работы на объектах инфраструктуры не проводятся.