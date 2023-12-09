ЕС направит 4 миллиона евро на медицинское обслуживание украинских беженцев
Киев • УНН
Европейская Комиссия выделит 4 миллиона евро на улучшение доступа к медицинским услугам для украинских беженцев, направленных на поддержку национальных систем здравоохранения в десяти странах.
Европейская комиссия выделит 4 миллиона евро для улучшения доступа к медобслуживанию украинских беженцев. Об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на сайт Еврокомиссии, пишет УНН.
Поскольку незаконная война России в Украине продолжается, почти 5 миллионов беженцев из Украины были зарегистрированы для временной защиты в ЕС и имеют право на медицинскую помощь и уход
"Эта инициатива является четким сигналом того, что мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину, ее народ, наши государства-члены и партнеров столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.
Детали
Запущен проект в рамках специализированной программы EU4Health для улучшения доступа к медицинским услугам украинцев, которые из-за агрессии РФ были вынуждены получить временную защиту в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.
Он продлится 2 года и направлен на усиление способности национальных систем здравоохранения справляться с прибытием новых людей, которые могут потенциально нуждаться в медицинской помощи.
Кроме того, инициатива предусматривает профильное трудоустройство украинских медиков в странах пребывания.
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ЕС направит 4 миллиона евро на медицинское обслуживание украинских беженцев
Европейская Комиссия выделит 4 миллиона евро на улучшение доступа к медицинским услугам для украинских беженцев, направленных на поддержку национальных систем здравоохранения в десяти странах.
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