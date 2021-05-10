ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко

Протесты после выборов президента Беларуси
В Беларуси почти 9 месяцев не прекращаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков.
В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были или арестованы, или вынуждены покинуть Беларусь. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.
Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.