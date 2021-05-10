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ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко

ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 17056 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Евросоюз подготовил новый, четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного источника в дипломатических кругах, передает УНН. Аналогичную информацию подтверждает DW, ссылаясь на заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля по итогам заседания Совета Евросоюза по иностранным делам.

Цитата

“В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общественность. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принято в ближайшие недели”, — цитирует Борреля DW. Глава европейской дипломатии добавил, что в четвертом пакете будут учтены “все, что происходит в стране”, включая преследованием польского меньшинства.

Детали

О подготовке четвертого пакета санкций в отношении режима Лукашенко Боррель впервые сообщил еще в феврале. Перед заседанием Совета ЕС один из высокопоставленных Евросоюза объяснил длительную подготовку четвертого пакета в частности тем, что Брюссель следует изучить, насколько эффективны уже введенные санкции.

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси почти 9 месяцев не прекращаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были или арестованы, или вынуждены покинуть Беларусь. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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