ЕС достиг соглашения, которое позволит странам запретить импорт российского СПГ - Bloomberg
Киев • УНН
ЕС достиг предварительной договоренности по газовому регулированию, которая позволяет странам-членам запретить импорт российского и белорусского сжиженного природного газа для защиты интересов безопасности без введения новых энергетических санкций. Формальное одобрение со стороны Европейского парламента и Совета ЕС все еще необходимо.
Европейский Союз достиг предварительного соглашения по газовому регулированию. Это позволит странам фактически запретить поставки сжиженного природного газа из РФ и Беларуси, без новых энергетических санкций. Об этом пишет Вloomberg, передает УНН.
Регламент будет содержать положения, которые позволят государствам-членам устанавливать ограничения на поставки природного газа, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), из России или Беларуси с целью защиты основных интересов безопасности государств-членов или ЕС, в то время, как учитывая безопасность поставок и цели диверсификации.
Детали
Европейский парламент и Совет ЕС, представляющие страны-члены, одобрили в пятницу, 8 декабря, часть пакета, устанавливающего общие правила в отношении природного газа, возобновляемых газов и водорода. Таким образом блок готовится окончательно отказаться от ископаемого топлива. В частности, принятие этого пакета, позволит правительствам стран-членов ЕС временно запретить российским и белорусским экспортерам бронировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок СПГ и природного газа.
Несмотря на отсутствие общеевропейских санкций в отношении российского газа, этот шаг является одним из инструментов влияния на переориентацию поставок сырья, чтобы не покупать его у государства-агрессора, которое напало на Украину.
Отмечается, что в то время, как трубопроводные потоки природного газа упали до рекордно низкого уровня, поставки СПГ из Москвы выросли. Энергетическая комиссия ЕС Кадри Симсон в начале этого года призвала прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих.
Некоторые страны Европы уже прекратили покупать российский СПГ, например Великобритания, Польша и страны Балтии.
В течение многих лет энергетика была оружием России против экономики и солидарности ЕС и его партнеров. ... Мы также вводим юридическую возможность для стран ЕС прекратить любой импорт газа из России. Это самое масштабное законодательство такого рода в истории.
В издании отмечают, что данный регламент все еще нуждается в официальном одобрении Европейского парламента и государств-членов в Совете, чтобы стать законом.
ЕС достиг соглашения, которое позволит странам запретить импорт российского СПГ - Bloomberg
ЕС достиг предварительной договоренности по газовому регулированию, которая позволяет странам-членам запретить импорт российского и белорусского сжиженного природного газа для защиты интересов безопасности без введения новых энергетических санкций. Формальное одобрение со стороны Европейского парламента и Совета ЕС все еще необходимо.
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