ЕС достиг соглашения, которое позволит странам запретить импорт российского СПГ - Bloomberg

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
  •  113470 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
  •  123967 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  123260 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
  •  120841 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
  •  121159 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  151825 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  154608 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  143952 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  143855 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  142449 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133268 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142877 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152009 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144953 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132700 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

8 декабря  •  108773 просмотра
Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

8 декабря  •  108277 просмотра
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды

Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды

8 декабря  •  107418 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

8 декабря  •  106379 просмотра
Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

8 декабря  •  105507 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
yes-dostig-soglasheniya-kotoroe-pozvolit-stranam-zapretit-import-rossiiskogo-spg-bloomberg

ЕС достиг соглашения, которое позволит странам запретить импорт российского СПГ - Bloomberg

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 03:00  •  24394 просмотра

Read in English

ЕС достиг предварительной договоренности по газовому регулированию, которая позволяет странам-членам запретить импорт российского и белорусского сжиженного природного газа для защиты интересов безопасности без введения новых энергетических санкций. Формальное одобрение со стороны Европейского парламента и Совета ЕС все еще необходимо.

Европейский Союз достиг предварительного соглашения по газовому регулированию. Это позволит странам фактически запретить поставки сжиженного природного газа из РФ и Беларуси, без новых энергетических санкций. Об этом пишет Вloomberg, передает УНН.

Регламент будет содержать положения, которые позволят государствам-членам устанавливать ограничения на поставки природного газа, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), из России или Беларуси с целью защиты основных интересов безопасности государств-членов или ЕС, в то время, как учитывая безопасность поставок и цели диверсификации. 

- говорится в заявлении Совета ЕС после переговоров.

Детали

Европейский парламент и Совет ЕС, представляющие страны-члены, одобрили в пятницу, 8 декабря, часть пакета, устанавливающего общие правила в отношении природного газа, возобновляемых газов и водорода. Таким образом блок готовится окончательно отказаться от ископаемого топлива. В частности, принятие этого пакета, позволит правительствам стран-членов ЕС временно запретить российским и белорусским экспортерам бронировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок СПГ и природного газа.

Несмотря на отсутствие общеевропейских санкций в отношении российского газа, этот шаг является одним из инструментов влияния на переориентацию поставок сырья, чтобы не покупать его у государства-агрессора, которое напало на Украину.

Отмечается, что в то время, как трубопроводные потоки природного газа упали до рекордно низкого уровня, поставки СПГ из Москвы выросли. Энергетическая комиссия ЕС Кадри Симсон в начале этого года призвала прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих.

Некоторые страны Европы уже прекратили покупать российский СПГ, например Великобритания, Польша и страны Балтии.

В течение многих лет энергетика была оружием России против экономики и солидарности ЕС и его партнеров. ... Мы также вводим юридическую возможность для стран ЕС прекратить любой импорт газа из России. Это самое масштабное законодательство такого рода в истории. 

- сказал законодатель ЕС Ежи Бузек, ведущий переговорщик парламента.

В издании отмечают, что данный регламент все еще нуждается в официальном одобрении Европейского парламента и государств-членов в Совете, чтобы стать законом.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
ЄС досяг угоди, що дозволить країнам заборонити імпорт російського СПГ – Bloomberg
EU reaches deal to allow countries to ban Russian LNG imports - Bloomberg
Новости по теме

ЕС достиг соглашения, которое позволит странам запретить импорт российского СПГ - Bloomberg

ЕС достиг предварительной договоренности по газовому регулированию, которая позволяет странам-членам запретить импорт российского и белорусского сжиженного природного газа для защиты интересов безопасности без введения новых энергетических санкций. Формальное одобрение со стороны Европейского парламента и Совета ЕС все еще необходимо.

Экономика •   •  24394 просмотра
ЕС достиг соглашения, которое позволит странам запретить импорт российского СПГ - Bloomberg

В Украине можно будет получить прививку от штамма коронавируса "Омикрон": когда и где

Новая омикрон-специфическая вакцина от Pfizer, более эффективная против вариантов Омикрон, теперь доступна в Украине и будет распределена в центры вакцинации по всем регионам на следующей неделе.

COVID-19 •   •  17225 просмотра
В Украине можно будет получить прививку от штамма коронавируса "Омикрон": когда и где

Строительные работы возле дома-памятника на Владимирской в Киеве: Минкульт обратился в полицию

Министерство культуры и информационной политики Украины требует прекратить самовольное строительство возле памятника архитектуры "Доходный дом Марии Станиславской" в Киеве.

Культура •   •  19263 просмотра
Строительные работы возле дома-памятника на Владимирской в Киеве: Минкульт обратился в полицию

Минобороны провели встречу с американцами The Cohen Group, относительно потребностей ВСУ в вооружении

Украинские чиновники Минобороны встретились с представителями The Cohen Group, чтобы обсудить военные потребности Украины и закупки, стремясь обеспечить прозрачность процессов и локализацию оборонного производства.

Война •   •  36501 просмотра
Минобороны провели встречу с американцами The Cohen Group, относительно потребностей ВСУ в вооружении

На Житомирщине женщина спасла двух подростков, которые провалились под лед

Почтальон спасла двух мальчиков в возрасте 10 и 11 лет из ледяной реки Уж в Коростене, что в Житомирской области. Оба подростка сейчас в безопасности.

Общество •   •  24397 просмотра
На Житомирщине женщина спасла двух подростков, которые провалились под лед

ДТП в Одессе: водитель Chevrolet наехал на ребенка на пешеходном переходе

В Одессе на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Chevrolet сбил 10-летнего мальчика, который получил телесные повреждения, в том числе подозрение на черепно-мозговую травму. Полиция расследует инцидент, произошедший 8 декабря.

Криминал и ЧП •   •  24888 просмотра
ДТП в Одессе: водитель Chevrolet наехал на ребенка на пешеходном переходе

Украина начинает выплаты на капитальный ремонт жилья в разрушенных войной домах - Минфифра

В Украине начинается выплата средств на капитальный ремонт жилья, поврежденного в результате войны, владельцы карт "ЕВРО" получат до 500 000 гривен двумя траншами. Программа реализуется при поддержке Министерства цифровой трансформации и международных партнеров.

Война •   •  44757 просмотра
Украина начинает выплаты на капитальный ремонт жилья в разрушенных войной домах - Минфифра

Украина будет расследовать использование российского программного обеспечения для камер видеонаблюдения – министр МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заверил, что данные камер наблюдения не могут быть доступны другим странам, и пообещал тщательное расследование отчета "Схем", в котором утверждается, что в Украине используются тысячи российских программных камер.

Война •   •  37299 просмотра
Украина будет расследовать использование российского программного обеспечения для камер видеонаблюдения – министр МВД

Взрыв прогремел в Николаеве: что известно

В Николаеве во время авианалета произошел взрыв. Городской голова сообщил, что подробности выясняют.

Война •   •  40300 просмотра
Взрыв прогремел в Николаеве: что известно

Российские спецслужбы годами получали видео с тысяч камер видеонаблюдения по всей Украине - "Схемы"

Расследование показало, что камеры видеонаблюдения в Украине, использующие российское программное обеспечение TRASSIR, вероятно, отправляли данные на серверы в москве, некоторые из которых принадлежат компаниям, связанным с российскими спецслужбами. Это создает значительные риски для безопасности, поскольку к конфиденциальной информации может получить доступ российская ФСБ.

Война •   •  42822 просмотра
Российские спецслужбы годами получали видео с тысяч камер видеонаблюдения по всей Украине - "Схемы"