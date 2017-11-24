ЕС активизировал торговлю со странами Восточного партнерства

Отмечается, что ЕС экспортирует преимущественно промышленные товары, а ввозит, главным образом, сырье и энергоресурсы из стран Восточного партнера.

"В 2016 году объем торговли с шестью странами-партнерами составлял 1,6% от общих объемов внешней торговли, что соответствует показателям товарооборота с Мексикой, которая занимает 13-ю позицию в списке торговых партнеров ЕС", - уточняется в сообщении.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в Брюсселе проходит пятый саммит Восточного партнерства.

Справка УНН: проект "Восточное партнерство" запущен в 2009 году как совместная инициатива Европейского Союза (ЕС) и шести восточных стран-партнеров: Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии и Беларуси. Главная цель проекта – развитие взаимных интеграционных связей.