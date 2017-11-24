ЕС активизировал торговлю со странами Восточного партнерства

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 8835 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22043 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 30508 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30396 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 97846 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86137 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96051 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123706 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115881 просмотра

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Актуальное
ЕС активизировал торговлю со странами Восточного партнерства

ЕС активизировал торговлю со странами Восточного партнерства

Киев  •  УНН

 • 16241 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В 2016 году Европейский Союз экспортировал в страны Восточного партнерства товаров на 28 млрд евро, а импортировал – на 26 млрд евро. В 2016 году ЕС зафиксировал положительное сальдо торгового баланса в размере 2 млрд евро со странами-партнерами. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает УНН.

Отмечается, что ЕС экспортирует преимущественно промышленные товары, а ввозит, главным образом, сырье и энергоресурсы из стран Восточного партнера.

"В 2016 году объем торговли с шестью странами-партнерами составлял 1,6% от общих объемов внешней торговли, что соответствует показателям товарооборота с Мексикой, которая занимает 13-ю позицию в списке торговых партнеров ЕС", - уточняется в сообщении.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в Брюсселе проходит пятый саммит Восточного партнерства.

Справка УНН: проект "Восточное партнерство" запущен в 2009 году как совместная инициатива Европейского Союза (ЕС) и шести восточных стран-партнеров: Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии и Беларуси. Главная цель проекта – развитие взаимных интеграционных связей.

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