ЄС активізував торгівлю з країнами Східного партнерства

Відзначається, що ЄС експортує переважно промислові товари, а ввозить, головним чином, сировину та енергоресурси з країн Східного партнера.

"У 2016 році обсяг торгівлі з шістьма країнами-партнерами становив 1,6% від загальних обсягів зовнішньої торгівлі, що відповідає показникам товарообігу з Мексикою, яка займає 13-у позицію в списку торговельних партнерів ЄС", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Брюсселі проходить п'ятий саміт Східного партнерства.

Довідка УНН: проект "Східне партнерство2 запущений в 2009 році як спільна ініціатива Європейського Союзу (ЄС) і шести східних країн-партнерів: України, Молдови, Азербайджану, Вірменії, Грузії та Білорусі. Головна мета проекту - розвиток взаємних інтеграційних зв'язків.