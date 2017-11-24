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ЄС активізував торгівлю з країнами Східного партнерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У 2016 році Європейський Союз експортував до країн Східного партнерства товарів на 28 млрд євро, а імпортував - на 26 млрд євро. У 2016 році ЄС зафіксував позитивне сальдо торгового балансу в розмірі 2 млрд євро з країнами-партнерами. Про це свідчать дані Євростату, передає УНН.

Відзначається, що ЄС експортує переважно промислові товари, а ввозить, головним чином, сировину та енергоресурси з країн Східного партнера.

"У 2016 році обсяг торгівлі з шістьма країнами-партнерами становив 1,6% від загальних обсягів зовнішньої торгівлі, що відповідає показникам товарообігу з Мексикою, яка займає 13-у позицію в списку торговельних партнерів ЄС", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Брюсселі проходить п'ятий саміт Східного партнерства.

Довідка УНН: проект "Східне партнерство2 запущений в 2009 році як спільна ініціатива Європейського Союзу (ЄС) і шести східних країн-партнерів: України, Молдови, Азербайджану, Вірменії, Грузії та Білорусі. Головна мета проекту - розвиток взаємних інтеграційних зв'язків.

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