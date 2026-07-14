Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии после ударов по Сане

Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе и атаке беспилотниками по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии в ответ на авиаудары по международному аэропорту Саны. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По словам поддерживаемых Ираном повстанцев, атака стала ответом на удары, которые, как они утверждают, Саудовская Аравия нанесла по аэропорту столицы Йемена ранее в тот же день. Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет, однако инцидент стал крупнейшей эскалацией между сторонами за последние годы. Саудовские власти пока не прокомментировали обвинения в авиаударах.

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Представитель хуситов Яхья Сари призвал авиакомпании воздержаться от полетов через воздушное пространство Саудовской Аравии.

К этим предупреждениям следует относиться серьезно, пока не будет снята блокада международного аэропорта Саны – сказал он.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с новой эскалацией. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Халед Хиари заявил, что дальнейшее обострение представляет серьезную угрозу для региона.

Йемен и более широкий регион не могут позволить себе еще один цикл эскалации. Мы призываем всех участников конструктивно участвовать в переговорах под эгидой ООН – подчеркнул он.

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