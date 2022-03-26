Йеменские повстанцы нанесли удар по нефтебазе в Саудовской Аравии, где проводится гонка Формулы-1

Детали

Атака была направлена на ту же самую топливную базу, которую хусити атаковали в последние дни, на завод в Северной Джидде, который расположен к юго-востоку от международного аэропорта города и является важным центром для мусульманских паломников, направляющихся в Мекку. Во время нападения пострадавших нет.

Власти Саудовской Аравии подтвердили "вражескую операцию" хуситов, направленную на базу с помощью ракеты.

В Йемене Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая борется с поддерживаемыми Ираном хуситами, которые захватили столицу Йемена Сану в сентябре 2014 года. Королевство, вступившее в войну в 2015 году, подверглось международной критике из-за авиаударов, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

Ранее

Саудовская Аравия нанесла удары по Йемену: погибло 190 хуситов.