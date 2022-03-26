Йеменские повстанцы нанесли удар по нефтебазе в Саудовской Аравии, где проводится гонка Формулы-1
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Йеменские повстанцы-хусити напали на нефтебазу в пятницу в саудовском городе Джидда перед гонками Формулы-1. Это было самое громкое нападение повстанцев, хотя власти Саудовской Аравии пообещали, что предстоящий Гран-при будет продолжаться по плану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Атака была направлена на ту же самую топливную базу, которую хусити атаковали в последние дни, на завод в Северной Джидде, который расположен к юго-востоку от международного аэропорта города и является важным центром для мусульманских паломников, направляющихся в Мекку. Во время нападения пострадавших нет.
Власти Саудовской Аравии подтвердили "вражескую операцию" хуситов, направленную на базу с помощью ракеты.
В Йемене Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая борется с поддерживаемыми Ираном хуситами, которые захватили столицу Йемена Сану в сентябре 2014 года. Королевство, вступившее в войну в 2015 году, подверглось международной критике из-за авиаударов, в результате которых погибли сотни мирных жителей.
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