Йеменские повстанцы нанесли удар по нефтебазе в Саудовской Аравии, где проводится гонка Формулы-1

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 8732 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 26209 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 52787 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 162455 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 95345 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 125692 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 156274 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163909 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 364447 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139551 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 85663 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 75803 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 28493 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 73189 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 53595 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в НКЦБФР

12:27 • 3272 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 26256 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 162492 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 364459 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 363087 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 23095 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 28951 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 101859 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 133898 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 153020 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Туполев Ту-22М

SpaceX Starship

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Йеменские повстанцы нанесли удар по нефтебазе в Саудовской Аравии, где проводится гонка Формулы-1

Киев • УНН

 • 258555 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Йеменские повстанцы-хусити напали на нефтебазу в пятницу в саудовском городе Джидда перед гонками Формулы-1. Это было самое громкое нападение повстанцев, хотя власти Саудовской Аравии пообещали, что предстоящий Гран-при будет продолжаться по плану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Йеменские повстанцы нанесли удар по нефтебазе в Саудовской Аравии, где проводится гонка Формулы-1

Детали

Атака была направлена на ту же самую топливную базу, которую хусити атаковали в последние дни, на завод в Северной Джидде, который расположен к юго-востоку от международного аэропорта города и является важным центром для мусульманских паломников, направляющихся в Мекку. Во время нападения пострадавших нет.

Власти Саудовской Аравии подтвердили "вражескую операцию" хуситов, направленную на базу с помощью ракеты.

В Йемене Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая борется с поддерживаемыми Ираном хуситами, которые захватили столицу Йемена Сану в сентябре 2014 года. Королевство, вступившее в войну в 2015 году, подверглось международной критике из-за авиаударов, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

Ранее

Саудовская Аравия нанесла удары по Йемену: погибло 190 хуситов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33