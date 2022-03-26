Єменські повстанці завдали удару по нафтобазі в Саудівській Аравії, де проводиться гонка Формули-1
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Єменські повстанці-хусити напали на нафтобазу в п'ятницю в саудівському місті Джидда перед гонками Формули-1. Це був найгучніший напад повстанців, хоча влада Саудівської Аравії пообіцяла, що майбутній Гран-прі триватиме за планом. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Атака була спрямована на ту саму паливну базу, яку хусити атакували останніми днями, на завод у Північній Джидді, який розташований на південний схід від міжнародного аеропорту міста і є важливим центром для мусульманських паломників, які прямують до Мекки. Під час нападу постраждалих немає.
Влада Саудівської Аравії підтвердила "ворожу операцію" хуситів, спрямовану на базу за допомогою ракети.
У Ємені Саудівська Аравія очолює коаліцію, яка бореться з підтримуваними Іраном хуситами, які захопили столицю Ємену Сану у вересні 2014 року. Королівство, яке вступило у війну в 2015 році, піддалося міжнародній критиці через авіаудари, внаслідок яких загинули сотні мирних жителів.
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