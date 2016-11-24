ЕКА назвало причину неудачной посадки модуля "Скиапарелли" на Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что причиной неудачной посадки на Марс модуля "Скиапарелли" в прошлом месяце стал отказ датчика, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Эксперты установили, что отказ датчика спровоцировал модуль раскрыть парашют за более чем две мили от поверхности Марса.
Затем отключились тормозные двигатели малой тяги. Это привело к активации системы посадки, хотя модуль был еще слишком далеко от планеты.
"Скиапарелли" должен был сесть на Марс 19 октября. Но сигнал от модуля прервался на момент спуска. Аппарат должен был измерять скорость и направление ветра на поверхности "красной планеты".
Зонд "Скиапарелли", проект Европейского космического агентства и "Роскосмоса", был разработан для тестирования технологий посадки на Марс в будущем, более амбициозном проекте высадки в 2021 году.