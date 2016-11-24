ЄКА назвало причину невдалої посадки модуля “Скіапареллі” на Марс

Експерти встановили, що відмова датчика спровокувала модуль розкрити парашут за більш ніж дві милі від поверхні Марса.

Потім вимкнулись гальмівні двигуни малої тяги. Це призвело до активації системи посадки, хоча модуль був ще занадто далеко від планети.

“Скіапареллі” мав сісти на Марс 19 жовтня. Але сигнал від модуля перервався на момент спуску. Апарат мав вимірювати швидкість і напрям вітру на поверхні “червоної планети”.

Зонд “Скіапареллі”, проект Європейського космічного агентства та “Роскосмосу”, був розроблений для тестування технологій посадки на Марс в майбутньому, більш амбітному проекті висадки у 2021 році.