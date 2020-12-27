Единственный, кто лучше меня: Ибрагимович назвал сильнейшего игрока в истории футбола

Одиозный швед вспомнил Павла Недведа, Джанлуиджи Буффона, Зинедина Зидана и Роналдо. Однако на первое место он поставил легендарного Диего Марадону.

“В воротах — точно будет Буффон. Он сильнейший. Вместе мы провели отличное время в „Ювентусе“. Это была особая команда, мой первый топ-клуб. Недвед — просто машина. Он работал до, во время и после тренировок. Зидан: когда он выходил на поле, никто не мог ему что-то противопоставить. Роналдо — феномен, он был моим кумиром. Но лучший футболист всех времен — Марадона. Единственный, кто даже лучше меня”, — подчеркнул Ибрагимович.

Заметим, в активе Ибрагимовича уже 31 выигранный трофей во время клубной карьеры.