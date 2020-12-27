Єдиний, хто кращий за мене: Ібрагімович назвав найсильнішого гравця в історії футболу

Одіозний швед пригадав Павла Недведа, Джанлуїджі Буффона, Зінедіна Зідана і Роналдо. Проте на перше місце він поставив легендарного Дієго Марадону.

“У воротах — точно буде Буффон. Він найсильніший. Разом ми провели відмінний час в „Ювентусі“. Це була особлива команда, мій перший топ-клуб. Недвед — просто машина. Він працював до, під час і після тренувань. Зідан: коли він виходив на поле, ніхто не міг йому щось протиставити. Роналдо — феномен, він був моїм кумиром. Але найкращий футболіст усіх часів — Марадона. Єдиний, хто навіть краще за мене”, — наголосив Ібрагімович.

Зауважимо, в активі Ібрагімовича вже 31 виграний трофей під час клубної кар’єри.