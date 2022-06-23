Уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам": новый лайфхак оккупантов для побега из Украины – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские оккупанты нашли новый лайфхак, как сбежать с Украины – уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", пишут заявления на увольнение и больше не возвращаются на войну. Об этом свидетельствует телефонный разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.
Детали
"У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – рассказывает жене рашист, воюющий на востоке Украины.
Такая тенденция в рядах врага наблюдается все чаще. Как и то, что они очень боятся атак украинских защитников. И чтобы приглушить страх, пользуются проверенным "лайфхаком" – пьянствуют, отметили в СБУ.
"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.
В СБУ напомнили о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен. Линия работает круглосуточно для украинских и российских номеров.
Напомним
Ранее российские оккупанты также придумывали лайфхаки от смерти на войне в Украине: насыпать песка в горючее, чтобы танк не завелся или просто послать командира по направлению корабля.