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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам": новый лайфхак оккупантов для побега из Украины – СБУ

Киев • УНН

 • 105631 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские оккупанты нашли новый лайфхак, как сбежать с Украины – уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", пишут заявления на увольнение и больше не возвращаются на войну. Об этом свидетельствует телефонный разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.

Детали

"У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – рассказывает жене рашист, воюющий на востоке Украины.

Такая тенденция в рядах врага наблюдается все чаще. Как и то, что они очень боятся атак украинских защитников. И чтобы приглушить страх, пользуются проверенным "лайфхаком" – пьянствуют, отметили в СБУ.

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.

В СБУ напомнили о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен. Линия работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

Напомним

Ранее российские оккупанты также придумывали лайфхаки от смерти на войне в Украине: насыпать песка в горючее, чтобы танк не завелся или просто послать командира по направлению корабля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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