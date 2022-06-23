Ідуть у відпустку "за сімейними обставинами": новий лайфхак окупантів для втечі з України – СБУ

Деталі

"У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – розповідає дружині рашист, який воює на сході України.

Така тенденція у лавах ворога спостерігається дедалі частіше. Як і те, що вони дуже бояться атак українських захисників. І щоб приглушити страх, користуються перевіреним "лайфхаком" – пиячать, зазначили в СБУ.

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – зізнається загарбник.

В СБУ нагадали про "гарячу" телефону лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон. Лінія працює цілодобово для українських і російських номерів.

Нагадаємо

Раніше російські окупанти також вигадували лайфхаки від смерті на війні в Україні: насипати піску у пальне, щоб танк не завівся, чи просто послати командира за напрямком корабля.