Ярославский выступит с мотивационной речью на "выпускном" магистров лучшего вуза Украины

“По традиции, выпускников поздравят ректор университета Виль Бакиров и приглашенные почетные гости. Во время торжеств с мотивационной речью перед выпускниками выступит член Наблюдательного совета, почетный доктор университета Александр Ярославский”, — говорится в официальном сообщении для СМИ.

Как известно, Ярославский является членом наблюдательного совета и почетным доктором этого одного из лучших вузов Украины (согласно авторитетному международному рейтингу The Times Higher Education World University Rankings-2020) и системно поддерживает “каразинцев”.

На торжествах, которые пройдут в харьковском оперном театре (ХАТОБе) ожидают 1321 выпускников 20 факультетов и институтов университета по 75 образовательно-профессиональным программам. Именно к ним Александр Ярославский обратится с мотивационной речью.

Пресс-служба ХНУ отмечает, что в этот юбилейный для вуза 215-й год кроме дипломов по традиционным специальностям, ХНУ впервые выпустит магистров новейших востребованных экономикой специализаций, среди которых “международная и европейская экономическая интеграция”, “стратегические коммуникации и новые медиа”, “публичные финансы”, “экономическая, социальная география и региональное развитие”, а также “ландшафтное планирование, проектирование и землеустройство”, и другие. 262 магистра-“каразинца” получат дипломы “с отличием”.

На церемонии в ХАТОБе лучших выпускников наградят памятными университетскими медалями за успехи в учебе.

Напомним, что за весомый вклад Александра Ярославского и его группы DCH в развитие Харькова и многолетнее содействие развитию ведущих вузов города бизнесмен в 2018 году удостоен звания “Почетный доктор” (Doctor Honoris Causa) Харьковского национального университета им. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова. DCH и входящий в состав группы Харьковский тракторный завод (ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с ХНУ и Национальным техническим университетом “Харьковский политехнический институт”.

Благодаря бизнесмену студенты, аспиранты и преподаватели университета им. Каразина единственными в Украине получили возможность пользоваться базой электронных публикаций самого известного в мире университетского издательства Oxford University Press. Ярославский оплатил университету своего родного города подписку стоимостью около 1 млн грн за доступ к англоязычным научным изданиям Оксфордского университета в сфере естественных наук, медицины, математики, гуманитарных и социальных дисциплин, экономики и финансов, юриспруденции самых известных ученых мира. Кроме того, на территории ХНУ благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники выдающимся историческим деятелям, судьба которых связана с вузом, лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. А на территории НУГКХ — памятник известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.