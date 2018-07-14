Ярмоленко принял участие в первой тренировке за "Вест Хэм"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Новичок лондонского “Вест Хэма” Анлрий Ярмоленко впервые в карьере вышел на поле в форме клуба и провел с ним официальную тренировку, передает УНН со ссылкой на Twitter клуба.
Украинец принял участие в тренировке, которая проходила в Швейцарии в рамках межсезонного сбора коллектива.
Примечательно, что наш соотечественник уже завтра может дебютировать за свою новую команду в контрольном матче против “Уикомба”.
Отметим, что после игры с “Уикомбом” “молотобойцы” еще проведут товарищеские встречи с “Престоном” 21-го июля, с “Астон Виллой” 25-го, с “Ипсвичем” 28-го, “Майнцом” 31-го и 3 го августа с французским “Анже”.