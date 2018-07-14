Ярмоленко взяв участь у першому тренуванні за "Вест Хем"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Новачок лондонського “Вест Хему” Анлрій Ярмоленко вперше в кар’єрі вийшов на поле у формі клубу та провів з ним офіційне тренування, передає УНН з посиланням на Twitter клубу.
Українець взяв участь у тренуванні, яке проходило в Швейцарії у рамках міжсезонного збору колективу.
Примітно, що наш співвітчизник вже завтра може дебютувати за свою нову команду в контрольному матчі проти “Уікомба”.
Зазначимо, що після гри з “Уікомбом” “молотобійці” ще проведуть товариські зустрічі із “Престоном” 21-го липня, з “Астон Віллою” 25-го, з “Іпсвічем” 28-го, “Майнцом” 31-го і 3-го серпня з французьким “Анже”.