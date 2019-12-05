Ярмоленко в составе "Вест Хэма" потерпел седьмое поражение в сезоне АПЛ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 10080 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103671 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76579 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103683 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116289 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146562 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147399 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140253 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183711 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116675 просмотра

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Ярмоленко в составе "Вест Хэма" потерпел седьмое поражение в сезоне АПЛ

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В 15-м туре Английской Премьер-лиги “Вест Хэм” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с “Вулверхэмптон”, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

“Вулверхэмптон” в середине тайма вышел вперед усилиями Дендокера. Все вопросы относительно победителя были сняты на 86 минуте, отличился Кутроне — 2:0.

Наш футболист появился на поле на 62-й минуте, но не смог отличиться результативными действиями.

Стоит отметить, что в активе “молотобойцев” 16 очков, они занимают тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Добавим, для команды Пеллегрини это поражение стало 7-й в чемпионате при 4 победах и 4 ничьих.

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