Ярмоленко у складі "Вест Хему" зазнав сьомої поразки в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У 15-му турі Англійської Прем’єр-ліги “Вест Хем” атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді зустрічався з “Вулверхемптоном”, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
“Вулверхемптон” в середині тайму вийшов вперед зусиллями Дендокера. Усі питання стосовно переможця були зняті на 86 хвилині, відзначився Кутроне — 2:0.
Наш футболіст з’явився на полі на 62-й хвилині, але не зміг відзначитися результативними діями.
Варто зазначити, що в активі “молотобійців” 16 очок, вони посідають 13-у сходинку в турнірній таблиці АПЛ.
Додамо, для команди Пеллегріні ця поразка стала 7-ю в чемпіонаті при 4 перемогах і 4 нічиїх.