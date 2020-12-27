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Ярмоленко провел второй поединок за "Вест Хэм" после коронавируса

Киев • УНН

 • 11063 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В матче 15-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко дома принимал "Брайтон", передает УНН со ссылкой на УАФ.

Ярмоленко провел второй поединок за "Вест Хэм" после коронавируса

Украинец начал поединок в запасе и появился на поле сразу после перерыва, когда его команда уступала со счетом 0:1 после пропущенного мяча от Моле.

И хотя после выхода Андрея хозяева забили дважды — это сделали Соучек и Джонсон, победу им получить не удалось, ведь соперник ответил еще одним точным ударом Данко — 2:2.

Сейчас, имея в активе 22 очка, “Вест Хэм” занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Добавим, Ярмоленко провел второй поединок за “молотобойцев” после выздоровления от коронавируса.

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