Ярмоленко провел второй поединок за "Вест Хэм" после коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В матче 15-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко дома принимал "Брайтон", передает УНН со ссылкой на УАФ.
Украинец начал поединок в запасе и появился на поле сразу после перерыва, когда его команда уступала со счетом 0:1 после пропущенного мяча от Моле.
И хотя после выхода Андрея хозяева забили дважды — это сделали Соучек и Джонсон, победу им получить не удалось, ведь соперник ответил еще одним точным ударом Данко — 2:2.
Сейчас, имея в активе 22 очка, “Вест Хэм” занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Добавим, Ярмоленко провел второй поединок за “молотобойцев” после выздоровления от коронавируса.