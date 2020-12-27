Ярмоленко провів другий поєдинок за "Вест Хем" після коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У матчі 15-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" вінгера національної збірної України Андрія Ярмоленка вдома приймав "Брайтон", передає УНН з посиланням на УАФ.
Українець розпочав поєдинок у запасі й з’явився на полі одразу по перерві, коли його команда поступалася з рахунком 0:1 після пропущеного м’яча від Моле. І хоча після виходу Андрія господарі забили двічі — це зробили Соучек та Джонсон, перемогу їм здобути не вдалося, адже суперник відповів ще одним влучним ударом Данка — 2:2.
Наразі, маючи в активі 22 очки, “Вест Хем” посідає 10-у сходинку в турнірній таблиці Прем’єр-ліги.
Додамо, Ярмоленко провів другий поєдинок за “молотобійців” після одужання від коронавірусу.