Ярмоленко провел дебютный поединок в составе "Вест Хэма"

Ярмоленко провел на поле все первые 45 минут своего дебютного матча и был заменен в перерыве. Сама игра против представителя Лиги 1 (третий по рангу дивизион в английском футболе) закончилась победой “Вест Хэма” со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил бомбардир “молотобойцев” Арнаутович.

Напомним, что титулованный чилийский наставника “Вест Хэма” поделился ожиданиям и от игры Ярмоленко.

Как сообщал УНН, “Вест Хэм” в ближайшее время может оформить трансфер одного из лидеров римского “Лацио”.