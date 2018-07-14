Ярмоленко провел дебютный поединок в составе "Вест Хэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Вингер сборной Украины вышел в стартовом составе лондонского “Вест Хэма” на контрольный поединок против “Уикомба”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Ярмоленко провел на поле все первые 45 минут своего дебютного матча и был заменен в перерыве. Сама игра против представителя Лиги 1 (третий по рангу дивизион в английском футболе) закончилась победой “Вест Хэма” со счетом 1:0.
Единственный мяч во встрече забил бомбардир “молотобойцев” Арнаутович.
Напомним, что титулованный чилийский наставника “Вест Хэма” поделился ожиданиям и от игры Ярмоленко.
Как сообщал УНН, “Вест Хэм” в ближайшее время может оформить трансфер одного из лидеров римского “Лацио”.