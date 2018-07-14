Ярмоленко провів дебютний поєдинок у складі "Вест Хема"

Ярмоленко провів на полі всі перші 45 хвилин свого дебютного матчу й був замінений у перерві. Сама гра проти представника Ліги 1 (третій за рангом дивізіон в англійському футболі) закінчилася перемогою “Вест Хему” з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі забив бомбардир “молотобійців” Марко Арнаутович.

Нагадаємо, що титулований чилійський наставника “Вест Хему” поділився очікуванням и від гри Ярмоленка.

Як повідомляв УНН, “Вест Хем” найближчим часом може оформити трансфер одного із лідерів римського “Лаціо”.