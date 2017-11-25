Ярмоленко и Коноплянка выйдут в старте матча "Боруссия" - "Шальке"

На сайтах команд обнародовали стартовые списки игроков, которые выйдут сегодня на поле.

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“Боруссия” Д: Вайденфеллер, Шахин, Ярмоленко, Гетце, Геррейро, Обамеянг, Пулишич, Сократис, Шмельцер, Вайгль, Топрак.

“Шальке”: Ферманн, Маккени, Майер, Ди Санто, Коноплянка, Стамбуле, Бургшталлер, Налдо, Керера, Калиджури, Очипка.

Добавим, что матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

Напомним, украинский игрок дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко расположился в первой десятке среди топ-футболистов Бундеслиги.

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