Ярмоленко и Коноплянка выйдут в старте матча "Боруссия" - "Шальке"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Лидеры сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка сыграют с первых минут 13-го тура Бундеслиги “Боруссия” — “Шальке”, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
На сайтах команд обнародовали стартовые списки игроков, которые выйдут сегодня на поле.
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“Боруссия” Д: Вайденфеллер, Шахин, Ярмоленко, Гетце, Геррейро, Обамеянг, Пулишич, Сократис, Шмельцер, Вайгль, Топрак.
“Шальке”: Ферманн, Маккени, Майер, Ди Санто, Коноплянка, Стамбуле, Бургшталлер, Налдо, Керера, Калиджури, Очипка.
Добавим, что матч начнется в 16:30 по киевскому времени.
Напомним, украинский игрок дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко расположился в первой десятке среди топ-футболистов Бундеслиги.
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