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Ярмоленко і Коноплянка вийдуть у старті матчу "Борусія" - "Шальке"

Київ • УНН

 • 16279 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Лідери збірної України Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка зіграють з перших хвилин 13-го туру Бундесліги “Борусія” — “Шальке”, передає УНН з посиланням на сайти клубів.

На сайтах команд оприлюднили стартові списки гравців, які вийдуть сьогодні на поле.

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“Боруссія” Д: Вайденфеллер, Шахін, Ярмоленко, Гьотце, Геррейро, Обамеянг, Пулішич, Сократіс, Шмельцер, Вайгль, Топрак.

“Шальке”: Ферманн, Маккені, Майєр, Ді Санто, Коноплянка, Стамбулі, Бургшталлєр, Налдо, Керер, Каліджурі, Очіпка.

Додамо, що матч розпочнеться о 16.30 за київським часом.

Нагадаємо, український гравець дортмундської “Боруссії” Андрій Ярмоленко розташувався в першій десятці серед топ-футболістів Бундесліги.

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