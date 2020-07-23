Ярмоленко помог "Вест Хэму" спастись от вылета из АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В предпоследнем туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с "Манчестер Юнайтед", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Наш футболист вышел на поле на 90 + 2-й минуте встречи, которая закончилась вничью — 1:1. В дополнительное время первой половины за “молотобойцев” забил Антонио, а на 51 минуте счет сравнял Гринвуд по передаче Марсьяля.
Этот результат позволил “молотобойцам” набрать 38 очков, переместиться на пятнадцатую строчку в турнирной таблице и окончательно обезопасить себя от вылета в Чемпионшипа. Теперь клуб от зоны вылета отделяет три очка.
Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе “ВХЮ” 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.