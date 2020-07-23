Ярмоленко допоміг "Вест Хему" врятуватися від вильоту з АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У передостанньому турі Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді зустрічався з "Манчестер Юнайтед", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Наш футболіст вийшов на поле на 90+2-й хвилині зустрічі, яка закінчилася внічию — 1:1. В додатковий час першої половини за “молотобійців” забив Антоніо, а на 51 хвилині рахунок зрівняв Грінвуд з передачі Марсьяля.
Цей результат дозволив “молотобійцям” набрати 38 очок, переміститися на 15-у сходинку в турнірній таблиці й остаточно убезпечити себе від вильоту до Чемпіоншипу. Тепер клуб від зони вильоту відділяє три очки.
Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “ВХЮ” 22 матчі, в яких забив чотири голи й віддав одну результативну передачу.