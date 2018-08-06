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Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Киев  •  УНН

 • 10204 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Япония минутой молчания почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 73 года назад десятки тысяч жизней. Мемориальная церемония проходит в настоящее время в Парке Мира в центре Хиросимы, информирует УНН.

Минута молчания была по традиции объявлена ​​по всей стране ровно в 08:15 по местному времени (1:15 по киевскому времени) — в тот момент, когда 6 августа 1945 года над Хиросимой взорвалась бомба.

“Мы должны достичь мира, свободного от ядерного оружия. Отказ от ядерного вооружения должен стать ценностью, единой для всех людей во всем мире”, — отметил в своем выступлении мэр города Кадзума Мацуи. Он также подчеркнул, что “сегодня в мире остается еще более 14 тыс. ядерных боеголовок”, и выразил мнение, что “некоторые страны с помпой заявляют о национализме и занимаются модернизацией своего ядерного потенциала”, вместо того, чтобы следовать путем ядерного разоружения. Мацуи также призвал правительство своей страны следовать мирной японской конституции и стоять во главе движения, направленного на достижение мира без ядерного оружия.

Как сообщила администрация Хиросимы, в этом году в церемонии принимают участие представители 85 стран и Евросоюза, в частности дипломаты из ядерных держав — России, Великобритании, США, Франции. Представитель Китая не будет присутствовать на памятных мероприятиях, в то время как делегаты от Турции и Мьянмы впервые побывают на ней. Всего приглашения были направлены 157 странам.

“Как единственная страна, которая познала ужас атомных бомбардировок, мы должны стоять во главе движения за ядерное разоружение, предпринимать конкретные действия по достижению мира без ядерного оружия”, — подчеркнул Абэ. Он выразил уверенность в том, что Япония должна выступать посредником в диалоге между ядерными и неядерными государствами. Глава японского правительства также подтвердил приверженность трех неядерных принципов Японии.

Премьер-министр Абэ также пообещал расширить программу поддержки для “хибакуся” — людей, переживших атомные бомбардировки, а также всячески содействовать развитию программ, направленных на привлечение молодого поколения японцев в мирное движение за ядерное разоружение. “Клянусь, что сделаю все, что в моих силах для достижения мира без ядерного оружия”, — подчеркнул Абэ.

Напомним, в этом году Хиросима подверглась мощным наводнениям, которые забрали в одноименной префектуре более 100 человеческих жизней. Общее число жертв удара стихии по всей Японии составило 225 человек. Абэ прибыл в Хиросиму заранее — перед церемонией он несколько дней провел, осматривая пострадавшие районы, где продолжается процесс ликвидации последствий бедствия.

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