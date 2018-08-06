Японія вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми

Хвилина мовчання була за традицією оголошена по всій країні рівно о 08:15 за місцевим часом (1:15 за київським часом) — у той момент, коли 6 серпня 1945 роки над Хіросімою розірвалася бомба.

“Ми повинні досягти миру, вільного від ядерної зброї. Відмова від ядерного озброєння повинен стати цінністю, єдиної для всіх людей у ​​всьому світі”, — зазначив у своєму виступі мер міста Кадзума Мацуї. Він також підкреслив, що “сьогодні в світі залишається ще понад 14 тис. ядерних боєголовок”, і висловив думку, що “деякі країни із помпою заявляють про націоналізм і займаються модернізацією свого ядерного потенціалу”, замість того, щоб слідувати шляхом ядерного роззброєння. Мацуї також закликав уряд своєї країни слідувати мирній японській конституції і стояти на чолі руху, спрямованого на досягнення миру без ядерної зброї.

Як повідомила адміністрація Хіросіми, у цьому році в церемонії беруть участь представники 85 країн і Євросоюзу, зокрема дипломати з ядерних держав — Росії, Великої Британії, США, Франції. Представник Китаю не буде присутній на пам’ятних заходах, у той час як делегати від Туреччини і М’янми уперше побувають на ній. Всього запрошення були направлені 157 країнам.

“Як єдина країна, що пізнали жах атомних бомбардувань, ми повинні стояти на чолі руху за ядерне роззброєння, робити конкретні дії зі досягнення миру без ядерної зброї”, — підкреслив Абе. Він висловив упевненість в тому, що Японія повинна виступати посередником у діалозі між ядерними і неядерними державами. Глава японського уряду також підтвердив прихильність трьох неядерних принципів Японії.

Прем’єр-міністр Абе також пообіцяв розширити програму підтримки для “хібакуся” — людей, які пережили атомні бомбардування, а також всіляко сприяти розвитку програм, спрямованих на залучення молодого покоління японців у мирний рух за ядерне роззброєння. “Клянуся, що зроблю все, що в моїх силах для досягнення миру без ядерної зброї”, — підкреслив Абе.

Нагадаємо, цього року Хіросіма піддалася потужним повеням, які забрали в однойменній префектурі понад 100 людських життів. Загальна кількість жертв удару стихії по всій Японії склало 225 осіб. Абе прибув до Хіросіми заздалегідь — перед церемонією він кілька днів провів, оглядаючи постраждалі райони, де триває процес ліквідації наслідків лиха.