Янукович подтвердил общение с Путиным

“Я не скрываю, что мы работаем, ведем переговоры — нормальные люди всегда ищут компромиссы... Когда идет процесс, в котором есть необходимость консультаций, конечно, у нас есть связь. Я не говорю, что ногой двери открываю, но, когда есть необходимость, мы консультируемся... Когда придет необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать встречу”, — сказал В.Янукович.

Как сообщил УНН, В.Янукович заявил, что просил Путина ввести "полицейскую миротворческую миссию".