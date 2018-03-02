Янукович підтвердив спілкування з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент Ураїни Віктор Янукович підтвердив, що періодично спілкується з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це він заявив сьогодні на прес-конфереції в Москві, передає УНН.
"Я не приховую, що ми працюємо, ведемо переговори - нормальні люди завжди шукають компроміси... Коли йде процес, в якому є необхідність консультацій, звичайно, у нас є зв'язок. Я не кажу, що ногою двері відкриваю, але, коли є необхідність, ми консультуємося... Коли прийде необхідність зустрічатися з Путіним, я буду ініціювати зустріч", - сказав В.Янукович.
Як повідомив УНН, В.Янукович заявив, що просив Путіна ввести "поліцейську миротворчу місію".