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Янукович хочет поучаствовать в суде по делу Майдана: заседание по его аресту уже завтра

Киев  •  УНН

 • 10992 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

"9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева будет рассматриваться ходатайство ОГП об избрании четвертому Президенту Украины меры пресечения в деле Майдана. Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечения к нему потерпевших и допроса свидетелей", - написал Сердюк.

При этом адвокат напомнил, что это будет уже повторное рассмотрение. Предварительное решение Печерского суда было отменено Киевским апелляционным судом.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил новое рассмотрение об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

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