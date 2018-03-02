Янукович: информации о попытке захвата Крыма у меня не было
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что по состоянию на конец февраля 2014 года у него не было никакой информации о планах Российской Федерации захватить Крым. Об это он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает УНН.
"Никакой информции, о какой-либо подготовке в Крыму вооруженного захвата не было. Мне не поступала информация ни от спецслужб, ни от военных, ни от органов местной власти", - сказал В.Янукович.
При этом он обвинил нынешнюю власть в сдаче Крыма.
"Все остальное – это попытки власти оправдать свои действия… Она фактически сдала Крым", - отметил В.Янукович.
Напомним, В.Янукович заявил, что в 2014 году выполнил все требования Майдана.