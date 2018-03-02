Янукович: інформації про спробу захоплення Криму у мене не було
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявляє, що станом на кінець лютого 2014 року у нього не було жодної інформації про плани Російської Федерації захопити Крим. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, передає УНН.
"Ніякої інформціі, про яку-небудь підготовку в Криму збройного захоплення не було. Мені не надходила інформація ні від спецслужб, ні від військових, ні від органів місцевої влади", - сказав В.Янукович.
При цьому він звинуватив нинішню владу в здачі Криму.
"Все інше - це спроби влади виправдати свої дії... Вона фактично здала Крим", - зазначив В.Янукович.
Нагадаємо, В.Янукович заявив, що в 2014 році виконав всі вимоги Майдану.