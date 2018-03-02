Янукович: інформації про спробу захоплення Криму у мене не було

КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявляє, що станом на кінець лютого 2014 року у нього не було жодної інформації про плани Російської Федерації захопити Крим. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, передає УНН.