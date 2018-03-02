Яму посреди дороги в Днепре не могут засыпать из-за проверки труб

"Яма, образовавшаяся в районе перекрестка улиц Гоголя и Паторжинского, коммунальные службы Днепра были готовы засыпать еще вечером 1 марта. Однако, чтобы сделать это, ремонтникам нужно дождаться, пока обследование участка завершит ПАО "Днепрогаз". Его специалисты приступили к работе сегодня утром", - сообщили в горсовете.

Как отмечается, вчера вечером яму обследовали работники КП "Днепроводоканал". Никаких прорывов сетей водоснабжения обнаружено не было. Сейчас проверку газовой трубы, которая также проходит на этом участке, проводят специалисты частной газовой службы.

"Коммунальные ремонтные бригады готовы засыпать яму землей и шлаком сразу после завершения работ. Окончательно асфальтовое покрытие здесь будет восстановлено, как только погодные условия улучшатся", - добавили в мэрии.

Указано, что в настоящее время движение на этом оживленной участке дороги остается односторонним.

Напомним, в Днепре посреди дороги провалился асфальт.