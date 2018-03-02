Яму посеред дороги у Дніпрі не можуть засипати через перевірку труб

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Комунальники Дніпра зможуть ліквідувати яму на перехресті вулиць Гоголя та Паторжинського лише після висновків ПАТ "Дніпрогаз". Про це УНН повідомили у прес-службі Дніпровської міськради.

"Провалля, що утворилося в районі перехрестя вулиць Гоголя та Паторжинського, комунальні служби Дніпра були готові засипати ще ввечері 1 березня. Однак, щоб зробити це, ремонтникам потрібно дочекатися, доки обстеження ділянки завершить пАТ "Дніпрогаз". Його фахівці стали до роботи сьогодні вранці", - повідомили у міськраді.

Як зазначається, вчора надвечір провалля обстежили працівники КП "Дніпроводоканал". Жодних проривів мереж водопостачання виявлено не було. Нині перевірку газової труби, яка також пролягає на цій ділянці, проводять фахівці приватної газової служби.

"Комунальні ремонтні бригади готові засипати яму землею та шлаком одразу після завершення цих робіт. Остаточно асфальтне покриття тут буде відновлене, щойно погодні умови поліпшаться", - додали у мерії.

Вказано, що нині рух на цій пожвавленій ділянці дороги залишається однобічним.

Нагадаємо, у Дніпрі посеред дороги провалився асфальт.

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